Президент Бразилии отменил визит в США из-за агрессии против Ирана

Визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Вашингтон отложен из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает министр сельского хозяйства и животноводства южноамериканской республики Карлус Фавару.

По данным портала Brasil 247, Лула да Силва планировал приехать в США в конце марта для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Главы государств должны были обсудить вопросы двусторонней торговли, а также пересмотр действующих пошлин на бразильскую продукцию.

Новые сроки визита бразильского лидера в Вашингтон пока не определены. Его приезд будет зависеть от деэскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Financial Times сообщала, что Китай и Бразилия станут главными выгодоприобретателями новых пошлин США. Ожидают, что новые тарифы снизят пошлины для Бразилии в среднем на 13,6%, в то время как для Китая - на 7,1.