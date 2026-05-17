Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке системой против БПЛА

Новая усовершенствованная система высокоточного поражения целей будет обходиться значительно дешевле, чем используемые сейчас ракеты, сообщили в правительстве.
Владимир Рубанов 17-05-2026 10:30
© Фото: raf.mod.uk

Великобритания развернула на Ближнем Востоке новую бюджетную систему противодействия дронам, сообщило правительство страны. Сейчас она уже используется на истребителях Typhoon 9-й эскадрильи Королевских ВВС.

Система оснащена лазерным наведением. Она превращает неуправляемые ракеты в точное и недорогое оружие, говорится в сообщении. Это повышает эффективность противодействия беспилотникам.

В правительстве уточнили, что новая усовершенствованная система высокоточного поражения целей будет обходиться значительно дешевле, чем используемые сейчас ракеты. Министерство обороны и производители ускорили ее переход от тестирования к боевому применению. В итоге систему удалось развернуть менее чем за два месяца.

В марте был успешно проведен испытательный удар по наземной цели. В апреле пилоты истребителей Typhoon Королевских ВВС из 41-й испытательно-оценочной эскадрильи успешно провели воздушное применение, продемонстрировав способность системы защищаться от атак беспилотников.

Наземные и вертолетные средства противовоздушной обороны Великобритании также развернуты в странах Персидского залива, сообщили в правительстве. В том числе - Sky Sabre в Саудовской Аравии, легкие многоцелевые ракеты в Бахрейне, Rapid Sentry и ORCUS в Кувейте.

В начале марта во время военной операции США и Израиля против Ирана произошли взрывы в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре. Позже в МИД Великобритании предупредили об угрозе терактов в этом районе.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #Ближний Восток #Великобритания #Персидский залив #EurofighterTyphoon #антидроновая система
