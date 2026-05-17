В Тель-Авиве сотни человек вышли на антиправительственный митинг

В центре Тель-Авива сотни израильтян собрались на антиправительственный митинг. Об этом сообщил Life.ru.

Известно, что участники акции - сторонники левого политического спектра. Они собрались на театральной площади.

Участники выступают против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Активисты держат плакаты с призывами к мирной политике в регионе, требуя досрочных выборов и защиты демократических ценностей.

Уточняется, что часть протестующих выступает против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Одно из ключевых требований - создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС.

