В Тель-Авиве сотни человек вышли на антиправительственный митинг

Подобные акции проходят в Иерусалиме и Хайфе.
Дарья Ситникова 17-05-2026 01:02
© Фото: РИА Новости

В центре Тель-Авива сотни израильтян собрались на антиправительственный митинг. Об этом сообщил Life.ru.

Известно, что участники акции - сторонники левого политического спектра. Они собрались на театральной площади.

Участники выступают против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Активисты держат плакаты с призывами к мирной политике в регионе, требуя досрочных выборов и защиты демократических ценностей.

Уточняется, что часть протестующих выступает против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Одно из ключевых требований - создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС.

Более 360 тысяч человек в Германии ранее приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. Митинги проходили под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль».

