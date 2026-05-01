JW: отношения ОАЭ с Саудовской Аравией грозят новым конфликтом в регионе

Напряженность в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией грозит перерасти в конфликт. Об этом пишет газета Junge Welt.

По мнению издания, выход Эмиратов из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), запланированный на 1 мая, может еще больше обострить напряженность на Ближнем Востоке. Непосредственным поводом являются экономические разногласия ОАЭ с Саудовской Аравией.

Газета отмечает, что Абу-Даби хочет в будущем продавать значительно больше нефти и чувствует себя ограниченным квотами на добычу ОПЕК. А они в значительной степени определяются Эр-Риядом. В статье утверждается, что спор между двумя государствами, еще десять лет назад считавшимися близкими партнерами, обостряется последние несколько лет.

«В первые дни войны с Ираном совместная оборона <...> скрывала напряженность <... > Однако в конечном итоге ситуация вновь накалилась», - говорится в материале.

Издание считает, что в Абу-Даби одерживают верх сторонники более тесного партнерства с Израилем и США. В то время как в Эр-Рияде преобладает поиск баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты запретили своим гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан. Гражданам, находящимся в этих странах, рекомендуется как скорее вернуться на родину. В МИД отметили, что решение принято «на фоне последних событий в регионе», однако конкретные причины запрета не озвучили.

МИД страны заявлял, что ОАЭ собираются продолжить активное сотрудничество с партнерами после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Говорилось, что Эмираты будут углублять двусторонние и многосторонние отношения, способствуя стабильности и эффективности рынков. Также подчеркивалось, что отношения с партнерами должны стать более гибкими и оперативными.

По мнению газеты la Repubblica, выход Объединенных Арабских Эмиратов из организации усилит раскол между странами Ближнего Востока. Издание также отметило как первопричину разногласия с Саудовской Аравией. Действия Эмиратов могут привести к увеличению предложения нефти на рынке. При этом, как считает издание, решение ОАЭ подрывает стабильность в регионе.