Гражданам ОАЭ запретили выезд в Иран, Ирак и Ливан

Объединенные Арабские Эмираты запретили своим гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан. Заявление об этом было опубликовано на сайте МИД Эмиратов.

«Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину», - говорится заявлении.

В МИД отметили, что решение принято «на фоне последних событий в регионе». Однако конкретные причины запрета в ведомстве не озвучили.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение выйти из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Это произойдет 1 мая. Страна состояла в организации с 1967 года, она занимает шестое место в мире по добыче нефти. О возможности выхода Эмиратов из ОПЕК сообщалось в 2022 и 2023 годах, причиной называли разногласия с другими членами организации из-за подходов к вопросу добычи нефти.

МИД страны заявлял, что ОАЭ собираются продолжить активное сотрудничество с партнерами после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Говорилось, что Эмираты будут углублять двусторонние и многосторонние отношения, способствуя стабильности и эффективности рынков. Также подчеркивалось, что отношения с партнерами должны стать более гибкими и оперативными.

Газета la Repubblica писала, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из организации усилит раскол между странами Ближнего Востока. По мнению издания, в основе решения лежат разногласия с Саудовской Аравией и напряженность, вызванная конфликтом в Персидском заливе. Издание также отмечает, что действия Эмиратов могут привести к увеличению предложения нефти на рынке. При этом, как считает издание, решение ОАЭ подрывает стабильность в регионе.