Си Цзиньпин не дал Трампу перехватить инициативу во время рукопожатия

Председатель КНР Си Цзиньпин не дал своему американскому коллеге Дональду Трампу во время рукопожатия перехватить инициативу. Само приветствие длилось около 14 секунд.

На кадрах можно заметить, как Трамп первый протянул руку ладонью вверх и попытался притянуть Си Цзиньпина к себе. Это неслучайность, а своеобразный прием американского президента, который он периодически использует на встречах с другими мировыми политиками.

В это время глава КНР выровнял положение рук и не позволил Трампу визуально доминировать в кадре. Судя по видео, руки лидеров двух стран оказались на одинаковом расстоянии.

После рукопожатия с Си Цзиньпином Трамп поздоровался с представителями китайского руководства, а лидер КНР – с американской делегацией. В это время военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Трамп и Си Цзиньпин присутствовали и на церемонии почетного караула. После этого они прошли вдоль строя Народно-освободительной армии КНР. Также Си Цзиньпина и Дональда Трампа поприветствовали дети с флажками.

Известно, что лидеры США и КНР уже начали обсуждение ряда актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений и ключевых международных тем. Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходят в Доме народных собраний в Пекине.

Напомним, сегодня Трамп впервые за девять лет прибыл с официальным визитом в Китай. Вместе с президентом США в Пекин прилетел госсекретарь Марко Рубио.