Российский вратарь Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 2:0.
Виктория Бокий 14-05-2026 06:41
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Globallookpress

«Пари Сен-Жермен», за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно получил звание победителя чемпионата Франции по футболу.

Счет открыл экс-вингер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия на 19-й минуте, а также гол забил Ибраим Мбайе. Вратарь Сафонов в ходе этого матча отразил восемь ударов.

Парижский футбольный клуб набрал 76 очков и взял титул победителя. За ним следом идет «Ланс», набравший на девять очков меньше. «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории соревнований и пятый раз подряд.

Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в парижский клуб в 2024 году из «Краснодара». В текущем сезоне россиянин сыграл за «ПСЖ» 15 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Победа стала для Сафонова седьмой за время выступления за парижский футбольный клуб.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал первым россиянином, кому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов. Это произошло во время встречи «Пари Сен-Жермен» с немецкой «Баварией».

#Спорт #в стране и мире #Франция #Футбол #чемпион #Пари Сен-Жермен #Матвей Сафонов
