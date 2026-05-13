Посольство Китая в США определило красные линии в преддверии визита Трампа

Посольство Китая в США определило четыре «красные линии» в преддверии визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщило дипломатическое ведомство в социальной сети Х.

«Четыре красные линии в отношениях между Китаем и США не должны подвергаться сомнению», - сказано в материале.

В этот список вошли вопрос о Тайване, а также демократия и права человека. Ко всему этому, вопрос политической системы и права Китая на развитие.

Трамп ранее вылетел в Китай, где у него запланирована двусторонняя встреча и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Борт №1 американского лидера отправился с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

Программа визита рассчитана на четверг и пятницу. В эти дни запланированы личная встреча лидеров двух стран и другие совместные мероприятия с участием Трампа и Си Цзиньпина.