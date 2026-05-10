Министерство обороны Великобритании заключило контракт стоимостью около одного миллиарда фунтов стерлингов на закупку новых колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Киеву. Об этом сказано в заявлении министерства.

«Семьдесят две колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти 1 миллиард фунтов стерлингов», - сказано в материале.

В производстве будут задействованы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Известно, что первые поставки новых гаубиц RCH155 ожидаются в 2028 году, пишет 360.ru.

Министерство внутренних дел Российской Федерации ранее объявило в розыск бывшего главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса. Он возглавлял Министерство обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.

Уоллес отметился рядом громких антироссийских высказываний. Например, он призывал вооружать киевский режим и позволить украинцам бить по целям на территории России дальнобойными ракетами, чтобы сделать Крым непригодным для жизни.