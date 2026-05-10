В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии Уоллеса

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке Уоллеса в базе розыска.

О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется. Напомним, Бен Уоллес возглавлял Министерство обороны Великобритании с 2019 по 2023 год. Чиновник отметился рядом громких антироссийских высказываний.

В частности, он призывал вооружать киевский режим, позволить украинцам бить по целям на территории России дальнобойными ракетами, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Уоллес также настаивал на передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus для нанесения ими ударов по Крымскому мосту.