МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии Уоллеса

Бен Уоллес возглавлял Минобороны Великобритании с 2019 по 2023 год и отметился рядом антироссийских высказываний.
Ян Брацкий 13-05-2026 16:28
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке Уоллеса в базе розыска.

О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется. Напомним, Бен Уоллес возглавлял Министерство обороны Великобритании с 2019 по 2023 год. Чиновник отметился рядом громких антироссийских высказываний.

В частности, он призывал вооружать киевский режим, позволить украинцам бить по целям на территории России дальнобойными ракетами, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Уоллес также настаивал на передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus для нанесения ими ударов по Крымскому мосту.

#Великобритания #МВД РФ #Розыск #бен уоллес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 