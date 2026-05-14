Figaro: прокуратура Франции запросила для Саркози семь лет тюрьмы

Прокуратура также запросила для Саркози штраф €300 тысяч и пятилетний запрет занимать выборные должности.
Дарья Ситникова 14-05-2026 03:32
© Фото: Matthieu MirvilleStarface, Keystone Press Agency, Global Look Press

Генеральная прокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к семи годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Семь лет тюремного заключения», - сказано в материале.

Помимо тюремного срока, прокуратура запросила для Саркози штраф €300 тысяч и пятилетний запрет занимать выборные должности. Бывший президент отрицает причастность к ливийскому финансированию.

Коррекционный трибунал Парижа ранее отклонил запрос Николя Саркози о слиянии приговоров по делам о торговле влиянием и незаконном финансировании избирательной кампании. Трибунал решил, что он должен исполнить наказание в виде шести месяцев тюрьмы.

Саркози подал запрос 23 февраля 2026 года на закрытом заседании. Он просил признать, что уже отбыл часть наказания под браслетом в 2025 году, и таким образом избежать повторного исполнения.

#Франция #Николя Саркози #Приговор #Прокуратура #тюрьма
