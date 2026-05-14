МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аракчи: Иран привлечет к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем

Он прокомментировал тайный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ во время недавней военной кампании против Ирана.
Дарья Ситникова 14-05-2026 02:35
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен привлечь к ответственности страны, которые действуют в сговоре с Израилем против исламской республики. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростителен», - сказал он.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время недавней военной кампании против Ирана. С его слов, «Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали» иранскому руководству.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Саудовская Аравия негласно нанесла многочисленные удары по Ирану в ответ на атаки со стороны Тегерана. Это произошло во время горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Уточняется, что ВВС Саудовской Аравии осуществили атаки в конце марта. При этом неизвестно, какими были цели. В МИД страны не стали прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары.

#Израиль #Иран #оаэ #Аббас Аракчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 