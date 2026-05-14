Аракчи: Иран привлечет к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен привлечь к ответственности страны, которые действуют в сговоре с Израилем против исламской республики. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростителен», - сказал он.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время недавней военной кампании против Ирана. С его слов, «Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали» иранскому руководству.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Саудовская Аравия негласно нанесла многочисленные удары по Ирану в ответ на атаки со стороны Тегерана. Это произошло во время горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Уточняется, что ВВС Саудовской Аравии осуществили атаки в конце марта. При этом неизвестно, какими были цели. В МИД страны не стали прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары.