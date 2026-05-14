Сенат США вновь отклонил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана

Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Сенат отклонил очередную попытку демократов ограничить возможности президента Дональда Трампа применять военную силу против Ирана», - сказано в материале.

Известно, что против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов, а за - 49. Ограничение военных полномочий главы Белого дома поддержали в том числе три сенатора от Республиканской партии. Один сенатор-демократ проголосовал против.

Трампа ранее предположил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы составить «команду мечты» на предстоящих президентских выборах 2028 года. Глава Белого дома подчеркнул, что это «ни в коем случае не означает», что он поддерживает обоих кандидатов.

Переговоры с Тегераном ведет вице-президент. Уточняется, что Рубио не хочет возглавлять эту работу, чтобы не оказаться в центре возможных провалов.