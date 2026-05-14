МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Миндич хотел выкупить половину компании Fire Point за миллиард долларов

Глава компании FirePoint отказал ему, так как суверенный фонд одной из стран предложил 758 миллионов долларов за 30% компании.
Дарья Ситникова 14-05-2026 00:53
© Фото: X/versiaru

Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич предлагал компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint один миллиард долларов за 50% предприятия. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Миндич предлагал один миллиард долларов за 50% компании», - сказано в материале.

Глава компании FirePoint Денис Штилерман отрицает, что реальным владельцем компании является Миндич. Он объяснил, что суверенный фонд одной из стран предложил 758 миллионов долларов за 30% компании, поэтому он и отказал соратнику Зеленского.

При этом Штилерман подтвердил, что неоднократно был на квартире Миндича, расположенной на Грушевского, 9А. Там они вели переговоры по купле-продаже компании. Глава организации также заявил, что трижды виделся с Зеленским, не считая встреч на заседаниях ставки и СНБО.

На «пленках Миндича», которые в последнее время публикуют в интернете, есть диалоги о компании FirePoint. Из них можно понять, что Миндич имеет отношение к компании. В организации же все это отрицают.

#Украина #Ударные дроны #Тимур Миндич #Денис Штилерман #FirePoint
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 