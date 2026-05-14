Миндич хотел выкупить половину компании Fire Point за миллиард долларов

Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич предлагал компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint один миллиард долларов за 50% предприятия. Об этом сообщают украинские СМИ.

Глава компании FirePoint Денис Штилерман отрицает, что реальным владельцем компании является Миндич. Он объяснил, что суверенный фонд одной из стран предложил 758 миллионов долларов за 30% компании, поэтому он и отказал соратнику Зеленского.

При этом Штилерман подтвердил, что неоднократно был на квартире Миндича, расположенной на Грушевского, 9А. Там они вели переговоры по купле-продаже компании. Глава организации также заявил, что трижды виделся с Зеленским, не считая встреч на заседаниях ставки и СНБО.

На «пленках Миндича», которые в последнее время публикуют в интернете, есть диалоги о компании FirePoint. Из них можно понять, что Миндич имеет отношение к компании. В организации же все это отрицают.