В Московском регионе на двое суток объявили желтый уровень опасности

В отдельных районах Московской области прогнозируется гроза.
Владимир Рубанов 13-05-2026 09:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве и области на ближайшие двое суток объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, до 21.00 пятницы, 15 мая, в отдельных районах Московской области прогнозируется гроза. Желтый уровень опасности введен в действие в 09.00 по московскому времени и указывает на возможные риски, связанные с погодными условиями.

В течение дня в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный дождь, а в некоторых районах Московской области возможна гроза. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов, а в области - до +24 градусов. Ветер будет южным, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Похожая погода прогнозируется и на четверг, 14 мая. В ночь на пятницу также возможен небольшой дождь, при этом температура опустится до 12-14 градусов выше нуля.

В течение недели температура воздуха в Москве и Подмосковье будет расти, рассказал ранее «Звезде» синоптик. Самым теплым днем станет воскресенье.

#Подмосковье #Погода #Московская область #прогноз #Гидрометцентр #желтый уровень погодной опасности #Гроза
