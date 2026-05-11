Синоптик спрогнозировал теплую неделю с грозами в Москве

В Москву в ближайшее время придет тепло из Пакистана и Индии через Узбекистан. Об этом «Звезде» рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Вот сейчас Астрахань, Волгоград. У них сейчас очень жарко. В Астрахани 26 градусов, в Волгограде 25. Это тепло идет по Волге в сторону Москвы, но пока далеко. Где-то в районе Воронежа, Липецка - туда пока подходит. Но вот это тепло приближается к Москве. И вот вся надежда на это тепло», - объяснил специалист.

Сейчас почти вся Европа в циклонах, добавил Цыганков. Циклоны стоят над Германией, Белоруссией и над Балтикой. Поэтому неделя будет пасмурная, в меру дождливая, но теплая. Понедельник, 11 мая, - последний прохладный день с температурами + 13... 15. Во вторник уже будет ночью + 10... 12, а днем + 18... 20. В среду днем + 21... 23. Примерно так же тепло будет в четверг и пятницу. В субботу ожидается температура + 20... 25.

«Ну и, наверное, самый теплый день на этой неделе будет воскресенье, 17 мая. Облачно с прояснениями. Солнышко увидим, без осадков. Ветер юго-восточный слабый. И температура ночью +12... 17, днем +22... 27», - поделился эксперт.

В течение недели будет плавно теплеть. Дожди пройдут в среду - четверг, возможны грозы. При резком потеплении местами могут быть грозовые очаги.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, что начиная со вторника, 12 мая, дожди в столице прекратятся. Из-за изменения направления ветров температура начнет расти. Такая погода сохранится, по крайней мере, до конца следующей недели.