Врач Разаренова рассказала, кому не стоит есть клубнику

Клубника является одним из источников питательных веществ и не только. О свойствах этой ягоды рассказала в интервью Радио Sputnik диетолог Александра Разаренова.

По словам эксперта, клубника обогащена витамином С, который укрепляет иммунную систему. Кроме того, в ней содержатся витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота.

«Эти вещества могут, в частности, помочь снизить воспаление, улучшить здоровье сердца и сосудов, а также защищают клетки от воздействия свободных радикалов», - рассказала она.

Однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы, у этой ягоды есть и противопоказания.

«Из-за высокого содержания органических кислот клубника может ухудшать состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью стоит употреблять ягоду людям с болезнями почек», - пояснила врач.

Разаренова также порекомендовала здоровым людям употреблять максимум 150 граммов клубники в день.

Ранее врач Дианова рассказала о полезных свойствах спаржи, а также дала рекомендации по ее употреблению.