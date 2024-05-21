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Врач Разаренова рассказала, кому не стоит есть клубнику

По словам эксперта, людям, страдающим гастритом или аллергией на ягоды, лучше воздержаться от ее употребления.
Глеб Владовский 2024-05-21 07:40:59
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Клубника является одним из источников питательных веществ и не только. О свойствах этой ягоды рассказала в интервью Радио Sputnik диетолог Александра Разаренова.

По словам эксперта, клубника обогащена витамином С, который укрепляет иммунную систему. Кроме того, в ней содержатся витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота.

«Эти вещества могут, в частности, помочь снизить воспаление, улучшить здоровье сердца и сосудов, а также защищают клетки от воздействия свободных радикалов», - рассказала она.

Однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы, у этой ягоды есть и противопоказания.

«Из-за высокого содержания органических кислот клубника может ухудшать состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью стоит употреблять ягоду людям с болезнями почек», - пояснила врач.

Разаренова также порекомендовала здоровым людям употреблять максимум 150 граммов клубники в день.

Ранее врач Дианова рассказала о полезных свойствах спаржи, а также дала рекомендации по ее употреблению.

#в стране и мире #диетолог #клубника
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