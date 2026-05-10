МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил о желании Запада «наказать» Москву через нефть и газ

Глава МИД выразил уверенность, что в Индии понимают суть происходящего на самом деле.
Владимир Рубанов 13-05-2026 09:15
© Фото: rt.com

Запад предпринимает активные действия для запрета российского газа и нефти, стремясь «наказать» Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Глава МИД также выразил уверенность, что в Индии понимают суть происходящего на самом деле. Это не тот форс-мажор, о котором постоянно говорят европейцы, отказываясь от контрактов на российские энергоносители, подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона никогда не наказывает партнеров и всегда добросовестно выполняет свои обязательства. Лавров добавил, что не важно, дружественные это страны или нет. Если договорились, в российской традиции выполнять обещанное, заключил он.

Индия не поддалась давлению Запада, который требует прекратить закупки российской нефти, заявил также министр иностранных дел. Лавров назвал давление западных стран на другие государства нечестной игрой и неоколониальными методами. Он отметил, что терминология может различаться, но суть остается той же - одни страны эксплуатируют другие.

#Индия #Сергей Лавров #нефть #евросоюз #санкции #газ #энергоносители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 