Запад предпринимает активные действия для запрета российского газа и нефти, стремясь «наказать» Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Глава МИД также выразил уверенность, что в Индии понимают суть происходящего на самом деле. Это не тот форс-мажор, о котором постоянно говорят европейцы, отказываясь от контрактов на российские энергоносители, подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона никогда не наказывает партнеров и всегда добросовестно выполняет свои обязательства. Лавров добавил, что не важно, дружественные это страны или нет. Если договорились, в российской традиции выполнять обещанное, заключил он.

Индия не поддалась давлению Запада, который требует прекратить закупки российской нефти, заявил также министр иностранных дел. Лавров назвал давление западных стран на другие государства нечестной игрой и неоколониальными методами. Он отметил, что терминология может различаться, но суть остается той же - одни страны эксплуатируют другие.