МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сербия впервые в истории проводит военные учения с НАТО

Учения проходят в рамках сотрудничества с альянсом по программе «Партнерство во имя мира».
Виктория Бокий 13-05-2026 09:04
© Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault, dpa, Globallookpress

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным сербского оборонного ведомства, учения проходят в рамках сотрудничества с альянсом при сохранении политики военного нейтралитета по программе «Партнерство во имя мира». Отмечается, что в них принимают участие около 600 сербских военнослужащих и вооруженных сил Италии, Румынии, Турции, Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории.

Известно, что эти учения продлятся до 23 мая. Во время совместного обучения военнослужащие планируют обменяться опытом, отработать тактику, методы и процедуры, которые используются в миротворческих операциях. В заявлении сербского военного министерства говорится, что такие мероприятия «подтверждают приверженность Сербии сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности».

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна может вступить в ЕС, но в том случае, если предоставит солдат для войны с Россией. По его словам, военно-техническое партнерство Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформировано Западом для того, чтобы во время войны с РФ у них за спиной не было бы Сербии.

Чуть позже сербский президент Александр Вучич заявил, что «предал бы душу сербов» вводом санкций против России. Он поделился мнением, что если бы сделал это, то стал бы для западных стран «самым демократическим президентом».

#Сербия #НАТО #Европа #военные учения #Партнерство во имя мира
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 