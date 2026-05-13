Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным сербского оборонного ведомства, учения проходят в рамках сотрудничества с альянсом при сохранении политики военного нейтралитета по программе «Партнерство во имя мира». Отмечается, что в них принимают участие около 600 сербских военнослужащих и вооруженных сил Италии, Румынии, Турции, Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории.

Известно, что эти учения продлятся до 23 мая. Во время совместного обучения военнослужащие планируют обменяться опытом, отработать тактику, методы и процедуры, которые используются в миротворческих операциях. В заявлении сербского военного министерства говорится, что такие мероприятия «подтверждают приверженность Сербии сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности».

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна может вступить в ЕС, но в том случае, если предоставит солдат для войны с Россией. По его словам, военно-техническое партнерство Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформировано Западом для того, чтобы во время войны с РФ у них за спиной не было бы Сербии.

Чуть позже сербский президент Александр Вучич заявил, что «предал бы душу сербов» вводом санкций против России. Он поделился мнением, что если бы сделал это, то стал бы для западных стран «самым демократическим президентом».