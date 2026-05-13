МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моди распорядился вдвое сократить свой кортеж для экономии топлива

Индийский премьер дал также указание активнее использовать электромобили, но не покупать новые.
Владимир Рубанов 13-05-2026 07:41
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал указание уменьшить размер своего кортежа на 50% и активнее использовать электромобили. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники. Такое распоряжение связано с необходимостью экономить топливо на фоне энергетического кризиса, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке.

По информации источников издания, это указание было передано Службе специальной охраны (SPG), которая обеспечивает безопасность премьер-министра. Обязательные меры безопасности при этом останутся прежними.

В ходе недавних поездок Моди в штаты Гуджарат и Ассам уже были замечены уменьшенные кортежи. Премьер-министр также призвал активнее использовать электромобили в своем кортеже, но при этом не закупать новые машины.

В конце прошлой недели Моди призвал граждан экономить топливо, воздерживаться от зарубежных поездок и приобретения золота. Это поможет рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Правительство Индии заявило, что власти предпринимают меры для предотвращения сбоев в поставках энергоресурсов и создания долгосрочного запаса на случай, если кризис на Ближнем Востоке затянется. Кабмин заверил, что управление поставками ведется эффективно, и у граждан нет причин паниковать или делать чрезмерные закупки топлива и других товаров.

#в стране и мире #Индия #Ближний Восток #энергетический кризис #экономия #Кортеж #нарендра моди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 