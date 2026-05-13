Моди распорядился вдвое сократить свой кортеж для экономии топлива

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал указание уменьшить размер своего кортежа на 50% и активнее использовать электромобили. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники. Такое распоряжение связано с необходимостью экономить топливо на фоне энергетического кризиса, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке.

По информации источников издания, это указание было передано Службе специальной охраны (SPG), которая обеспечивает безопасность премьер-министра. Обязательные меры безопасности при этом останутся прежними.

В ходе недавних поездок Моди в штаты Гуджарат и Ассам уже были замечены уменьшенные кортежи. Премьер-министр также призвал активнее использовать электромобили в своем кортеже, но при этом не закупать новые машины.

В конце прошлой недели Моди призвал граждан экономить топливо, воздерживаться от зарубежных поездок и приобретения золота. Это поможет рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Правительство Индии заявило, что власти предпринимают меры для предотвращения сбоев в поставках энергоресурсов и создания долгосрочного запаса на случай, если кризис на Ближнем Востоке затянется. Кабмин заверил, что управление поставками ведется эффективно, и у граждан нет причин паниковать или делать чрезмерные закупки топлива и других товаров.