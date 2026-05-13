Концерт Metallica вызвал землетрясение в Греции

Сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы.
Дарья Ситникова 13-05-2026 05:21
© Фото: IMAGO/Christian Ender, www.imago-images.de, Global Look Press

В Греции концерт американской метал-группы Metallica стал причиной небольшого землетрясения. Об этом сообщила газета Ekathimerini, ссылаясь на данные геодинамического института Афин.

«Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие толчки из-за мероприятия», - сказано в материале.

Уточняется, что институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как «концертные», вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Выступление группы посетили более 80 тысяч человек.

Концерт рок-группы Metallica в американском штате Вирджиния ранее также спровоцировал небольшое землетрясение. Тот концерт посетили свыше 60 тысяч человек.

Во время исполнения песни Enter Sandman, толпа синхронно подпрыгивала настолько сильно, что произошло колебание грунта. В результате сила колебаний была менее одного балла по шкале Рихтера.

#в стране и мире #концерт #землетрясение #Греция #Metallica
