Концерт Metallica вызвал землетрясение в Греции

В Греции концерт американской метал-группы Metallica стал причиной небольшого землетрясения. Об этом сообщила газета Ekathimerini, ссылаясь на данные геодинамического института Афин.

«Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие толчки из-за мероприятия», - сказано в материале.

Уточняется, что институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как «концертные», вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Выступление группы посетили более 80 тысяч человек.

Концерт рок-группы Metallica в американском штате Вирджиния ранее также спровоцировал небольшое землетрясение. Тот концерт посетили свыше 60 тысяч человек.

Во время исполнения песни Enter Sandman, толпа синхронно подпрыгивала настолько сильно, что произошло колебание грунта. В результате сила колебаний была менее одного балла по шкале Рихтера.