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Концерт Metallica в США спровоцировал небольшое землетрясение

По данным сейсмологов, сила подземных толчков была менее 1 балла.
Глеб Владовский 2025-05-10 09:49:27
© Фото: Europa Press Keystone Press Agency Globallookpress

Концерт рок-группы Metallica в американском штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение. Об этом сообщил FoxNews со ссылкой данные сейсмологической обсерватории штата (VTSO).

«Долгожданный концерт Metallica... был не просто выступлением... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», - говорится в материале.

Уточняется, что концерт посетили свыше 60 тысяч человек. В ходе исполнения песни Enter Sandman, толпа синхронно подпрыгивала настолько сильно, что произошло колебание грунта. В результате сила колебаний была менее 1 балла по шкале Рихтера.

По данным телеканала, подземные толчки не ощущались за пределами района, где проходило выступление артистов.

#в стране и мире #сша #землетрясение #Metallica
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