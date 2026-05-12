Трамп вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп вылетел в Китай, где у него запланирована двусторонняя встреча и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Борт №1 американского лидера отправился в военной базы Эндрюс под Вашингтоном. По пути в Пекин самолет совершит промежуточную посадку на Аляске для дозаправки.

Основная программа визита рассчитана на четверг и пятницу. В эти дни запланированы личная встреча лидеров двух стран и другие совместные мероприятия с участием Трампа и Си Цзиньпина. После глава Белого дома вылетит обратно в Вашингтон.

Переговорная программа довольно обширная. Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским коллегой вопросы глобального мира, развития и энергетики. Отдельно 47-й президент США хочет поговорить о ситуации в Иране и Тайване.

Китайский МИД до этого подтвердил, что Пекин готов обсуждать вопросы глобального мира и расширять сотрудничество для устранения разногласий со Штатами. Там также заявили, что стороны способны привнести в мир больше стабильности и определенности.