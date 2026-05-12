МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Визит президента США в Пекин изначально планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Ян Брацкий 12-05-2026 22:27
© Фото: Daniel Torok US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вылетел в Китай, где у него запланирована двусторонняя встреча и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Борт №1 американского лидера отправился в военной базы Эндрюс под Вашингтоном. По пути в Пекин самолет совершит промежуточную посадку на Аляске для дозаправки.

Основная программа визита рассчитана на четверг и пятницу. В эти дни запланированы личная встреча лидеров двух стран и другие совместные мероприятия с участием Трампа и Си Цзиньпина. После глава Белого дома вылетит обратно в Вашингтон.

Переговорная программа довольно обширная. Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским коллегой вопросы глобального мира, развития и энергетики. Отдельно 47-й президент США хочет поговорить о ситуации в Иране и Тайване. 

Китайский МИД до этого подтвердил, что Пекин готов обсуждать вопросы глобального мира и расширять сотрудничество для устранения разногласий со Штатами. Там также заявили, что стороны способны привнести в мир больше стабильности и определенности.

#Китай #сша #Трамп #Си Цзиньпин #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 