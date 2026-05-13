NYT: Иран сохранил 70% ракет вопреки заявлениям Трампа

Трамп переоценил масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектом, заявили авторы статьи.
Дарья Ситникова 13-05-2026 02:26
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на данные американской разведки.

«Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала», - сказано в материале.

Известно, что Тегеран также восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива. Это создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.

Кроме этого, по данным военной разведки на основе спутниковых снимков, Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране. Они теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.

По словам авторов материала, Трамп переоценил масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектом. Глава Белого дома недооценил стойкость Тегерана, а также его способность к быстрому восстановлению.

Иран ранее выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. Эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.

#ракеты #сша #Трамп #Иран #пусковые площадки #восстановление доступа
