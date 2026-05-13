Путин принял в Кремле главу банка БРИКС

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Нового банка развития Дилму Роусефф. Она прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих НБР. Оно запланировано на 14-15 моя и пройдет в Москве.

«Я очень рад вас видеть, добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. Мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить текущую работу и поговорить о перспективах», - сказал Путин.

В своем ответном слове Роусефф поблагодарила Путина за гостеприимство и отметила позитивный опыт работы с российской стороной.

«Для меня большая честь находиться здесь и еще раз встретиться с вами. Мы много работали с российской стороной, с господином министром финансов Силуановым с нашим представителем от российской стороны господином Орешкиным. Для нас очень важно находиться здесь и иметь возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», - отметила Роусефф.

Президент банка БРИКС также передала Владимиру Путину горячий привет и большое уважение от его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Ранее сообщалось что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию. В Нью-Дели глава российской дипломатии примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС 14-15 мая. Со своими коллегами Лавров осудит перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства. Также российский министр проведет ряд двусторонних встреч.