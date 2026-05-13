Лавров прибыл с визитом в Нью-Дели

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Ян Брацкий 13-05-2026 17:49
© Фото: Telegram/MID_Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию. В Нью-Дели глава российской дипломатии примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС 14-15 мая.

Визит в индийскую столицу начнется со встречи с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, торговли и финансов, ситуацию на Ближнем Востоке и согласуют график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее в МИД заявили, что предстоящая встреча на столь высоком дипломатическом уровне станет хорошей возможностью для министров иностранных дел стран БРИКС обсудить актуальные вопросы и перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.

Незадолго до визита в Нью-Дели Лавров заявил, что Индия не уступила требованиям Запада прекратить покупать российскую нефть. Методы Запада министр назвал «неоколониальными». Не все поддаются такому давлению, резюмировал глава МИД РФ.

#Россия #Индия #мид #Лавров #брикс #Нью-Дели
