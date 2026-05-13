Бойцы ВС РФ рассказали, как используют «перепрошитые» дроны ВСУ

Константиновское направление. Район Ильиновки. Операторы-разведчики взвода БПЛА мотострелкового батальона 89-го танкового полка Южной группировки войск выявили большой недостроенный блиндаж ВСУ. С очень толстыми бревнами для перекрытий. Российская «птичка» зависла над этим местом, пока боевики не выдержали и не вылезли наружу. Причем почему-то все они на самом переднем крае находились без бронежилетов.

«По данным, которые нам дали от пленного, он сказал, что там есть противник в количестве трех человек. Естественно, мы начали проводить там детальную разведку. Я повесил там "мавик". Он висел там порядка, наверное, восьми часов», - рассказал помощник командира батальона по огневому поражению с позывным «Шеф».

Как только стало понятно, что блиндаж «жилой» и в нем находится противник - тут же на эту точку полетели наши дроны-камикадзе. После массированной бомбардировки дронами блиндаж загорелся. Боевикам ничего не оставалось, как выбраться наверх, где укрыться было уже гораздо сложнее.

«Было замечено движение. И сразу же туда понеслось, полетело FPV на оптоволокне. Чуть-чуть их подожгли. Чуть-чуть где-то ударили фугасами. И, в конечном итоге, они просто начали оттуда вылезать в момент, когда мы же понимали, да, что они оттуда будут уходить, поставили "ждуна" там. Как только противник оттуда вылез, этот "ждун" нанес им поражение», - объяснил Шеф.

Эффективные действия наших дроноводов позволили штурмовикам продвинуться и занять более выгодные позиции, продолжив охват Константиновки. Причем наша армия применяет здесь нестандартную тактику. Город берется в двойные тиски. «Малые» сжимаются со стороны Ильиновки и Новодмитровки, а «большие» формируются в районе Долгой Балки и Веролюбовки. С левого и правого флангов наши подразделения давят, чтобы в итоге соединиться и окружить гарнизон ВСУ. Его снабжение уже и так на грани фола. Единственная дорожная артерия со стороны Дружковки под нашим плотным огневым контролем.

Вот так выглядит Константиновка прямо сейчас. Это кадры города, снятые квадрокоптером сегодня. Хорошо видны следы интенсивных уличных боев в городской застройке. Дороги, ведущие в Константиновку с северо-запада, по которым националисты пытаются осуществить подвоз, усеяны сгоревшими автомобилями и бронетехникой служб снабжения ВСУ. Наши штурмовики ведут бои в центральной части. Российские подразделения во многих местах находятся вплотную к неприятелю.

Чтобы нашим бойцам в Константиновке можно было вовремя доставить все необходимое и в большом объеме - в лаборатории БПЛА постоянно кипит работа. В основном тут ремонтируют и перепрошивают трофейные тяжелые дроны противника.

Трофейные дроны «Баба-яга» поступают в эту мастерскую, конечно, в разном состоянии. Но, в среднем, у техников уходит от одного до трех дней, чтобы привести коптер в полную боевую готовность и начать использовать против неприятеля.

Украинский «Вампир» - он же «Баба-яга» - сейчас сбивается в большом количестве. И этот дрон теперь, по сути, на службе у наших снабженцев. С его помощью можно отправить парням на передний край очень большую посылку.

«В управлении очень легок. При полной связи он очень легко управляется, стабилизируется в воздухе. Очень отличается от FPV, где нужен полный контроль полета. Здесь он минимален. Плюс, если я потерял с ним связь, я могу ждать его на точке взлета через некоторое время. Поблуждает, поблуждает и вернется домой, - поделился старший оператор БПЛА с позывным «Феникс».

С помощью таких гексакоптеров ВСУ пытались установить контроль над нашими маршрутами подвоза. В том числе и во время недавнего перемирия. Но российские воины продолжают закрепляться в городской застройке и идти дальше. Константиновка - это крупный промышленный центр, где боевики цепляются за многочисленные строения. Если враг будет выбит отсюда - дальше уже будет легче наступать с юга на Краматорск чтобы окончательно освободить Донбасс.