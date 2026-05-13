Овечкин с семьей прилетел в Москву

«Вашингтон Кэпиталз» не смог пробиться в плей-офф и завершил этот сезон в НХЛ, в последней игре Овечкин стал соавтором победного гола.
Ян Брацкий 13-05-2026 19:35
© Фото: Telegram/ovigr8official

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву вместе с семьей. Кадры из аэропорта опубликованы в его Telegram-аккаунте. На них он запечатлен с чемоданами, выходящим из зоны прилета.

«Мы в Москве! Ура!!!», - подписал пост Александр.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона 2025/26. На счету 40-летнего форварда 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. С учетом плей-офф, в активе Александра 1006 шайб. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Ранее агент хоккеиста Глеб Чистяков уклонился от ответа на вопрос о спортивном будущем нападающего. Он указал на действующий контракт и сказал, что Александр сам озвучит любые принятые решения. То, что Овечкин вернется в Россию после завершения заокеанской карьеры, позже подтвердила его супруга Анастасия Шубская.

«Вашингтон Кэпиталз» не вышел в плей-офф и поэтому завершил сезон. В последней игре против «Коламбус Блю Джекетс» Александр Овечкин стал соавтором победной шайбы. Эта игра может стать для него последней в НХЛ. Спортсмен пока не озвучивал свое решение.

#Спорт #Москва #Хоккей #НХЛ #овечкин
