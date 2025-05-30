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Агент Овечкина: у Саши еще будет контракт - это точно

По его словам, более подробно о планах на будущее хоккеист объявит сам.
Гоар Хачатурян 2025-05-30 18:36:30
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

У капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будут еще контракты после завершения текущего в НХЛ. Об этом в беседе со «Звездой» заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«У Саши еще будет контракт - это точно. Любые решения, какие будут приняты, он сам озвучит. Пока Александр ничего не говорил», - сказал он.

Ничего конкретного по поводу возвращения Овечкина в Москву пока неизвестно. Все комментарии даст сам хоккеист.

Ранее супруга спортсмена Анастасия Шубская в беседе с «АиФ» заявила, что хоккеист вернется в Россию после завершения его контракта в НХЛ. Соглашение действует еще сезон.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» сообщал, что на данный момент не принято решения о будущем хоккеиста после завершения сезона. Сам спортсмен говорил о том, что не будет продлевать соглашение с клубом НХЛ. Также он говорил о планах вернуться в московское «Динамо».

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 897-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

#НХЛ #контракт #наш эксклюзив #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз
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