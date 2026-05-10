Адвокат Фадеева оценил перспективы судебных разбирательств с Линдой

Адвокат композитора и продюсера Максима Фадеева высказался о конфликте с певицей Линдой (настоящее имя - Светлана Гейман). Стороны планируют судиться из-за авторских прав на песни.

«Максим Фадеев много лет пытался урегулировать конфликт мирно, неоднократно связывался с представителями Линды с предложением решить вопрос с авторскими правами. Однако, как мы видим, это не привело ни к чему. Поэтому логично, что он будет добиваться справедливости через суд», - сказал «Звезде» адвокат продюсера Тимур Харди.

Информации о дате ближайшего судебного заседания пока нет. Процесс находится на стадии предварительного следствия, слушания не назначены, уточнил юрист.

«Певица Линда, по некоторым данным, уже считается подозреваемой. Пока ее отпустили домой, но у нее уже есть право на адвоката. Ей могут избрать меру пресечения в ближайшее время. Однако ее сразу не задержали. Это говорит о том, что, скорее всего, в качестве такой меры изберут подписку о невыезде или запрет определенных действий», - полагает адвокат Харди

Ранее Максим Фадеев выразил сожаление о сложившейся ситуации с Линдой. По его словам, он на протяжении 30 лет пытался мирно уладить конфликт через представителей певицы. Продюсер неоднократно заявлял, что вопросы авторских и смежных прав должны решаться на основе фактов в правовом поле, а не через интервью блогерам и публичные споры.

Напомним, певицу Линду 12 мая вызвали на допрос вместе с директором Михаилом Кувшиновым. Сообщалось, что задержание исполнительницы связано с расследованием дела Андрея Черкасова, генерального директора музыкального издательства «Джем». У певицы и ее директора прошли обыски. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Линду подозревают в подделке документов и присвоении прав на треки, ранее принадлежавшие Фадееву.