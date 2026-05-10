МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Адвокат Фадеева оценил перспективы судебных разбирательств с Линдой

Суть конфликта продюсера Максима Фадеева и певицы Линды в авторских и смежных правах на песни.
Ян Брацкий 13-05-2026 18:41
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Адвокат композитора и продюсера Максима Фадеева высказался о конфликте с певицей Линдой (настоящее имя - Светлана Гейман). Стороны планируют судиться из-за авторских прав на песни.

«Максим Фадеев много лет пытался урегулировать конфликт мирно, неоднократно связывался с представителями Линды с предложением решить вопрос с авторскими правами. Однако, как мы видим, это не привело ни к чему. Поэтому логично, что он будет добиваться справедливости через суд», - сказал «Звезде» адвокат продюсера Тимур Харди.

Информации о дате ближайшего судебного заседания пока нет. Процесс находится на стадии предварительного следствия, слушания не назначены, уточнил юрист.

«Певица Линда, по некоторым данным, уже считается подозреваемой. Пока ее отпустили домой, но у нее уже есть право на адвоката. Ей могут избрать меру пресечения в ближайшее время. Однако ее сразу не задержали. Это говорит о том, что, скорее всего, в качестве такой меры изберут подписку о невыезде или запрет определенных действий», - полагает адвокат Харди

Ранее Максим Фадеев выразил сожаление о сложившейся ситуации с Линдой. По его словам, он на протяжении 30 лет пытался мирно уладить конфликт через представителей певицы. Продюсер неоднократно заявлял, что вопросы авторских и смежных прав должны решаться на основе фактов в правовом поле, а не через интервью блогерам и публичные споры.

Напомним, певицу Линду 12 мая вызвали на допрос вместе с директором Михаилом Кувшиновым. Сообщалось, что задержание исполнительницы связано с расследованием дела Андрея Черкасова, генерального директора музыкального издательства «Джем». У певицы и ее директора прошли обыски. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Линду подозревают в подделке документов и присвоении прав на треки, ранее принадлежавшие Фадееву.

#адвокат #суд #наш эксклюзив #фадеев #авторское право #линда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 