Фадеев высказался о ситуации с певицей Линдой

Продюсер Максим Фадеев выразил сожаление о сложившейся ситуации с певицей Линдой (настоящее имя - Светлана Гейман). Об этом музыкант написал в Telegram.

По его словам, в течение 30 лет он безуспешно пытался достичь мирного разрешения этого вопроса через представителей другой стороны - Кувшинова и Черкасова (последний в настоящее время находится в СИЗО).

Суть проблемы не в запретах или публичных конфликтах, а в защите авторских и смежных прав, которые принадлежат ему, заверил Фадеев. Продюсер добавил, что такие вопросы должны решаться не через интервью с блогерами или публичные споры, а на основе фактов, документов, экспертиз и в рамках правового поля.

Фадеев подчеркнул, что выбрал единственно возможный путь - законный. И не намерен комментировать процессуальные действия или чьи-либо личные обстоятельства. Правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд.

Линду 12 мая вызвали на допрос вместе с директором певицы Михаилом Кувшиновым. Сообщалось, что задержание Линды связано с расследованием дела Андрея Черкасова, генерального директора музыкального издательства «Джем». У певицы и ее директора прошли обыски.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Линду подозревают в подделке документов и присвоении прав на треки, ранее принадлежавшие Фадееву. По данным ТАСС, речь идет о песнях «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композициях. В интервью Собчак певица заявляла, что права на песни были переданы ей и Фадееву за них заплатили.