В Москве 200 новобранцев приняли присягу в спортивных ротах ЦСКА

Двести новобранцев приняли военную присягу в спортивных ротах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с мероприятия.

Торжественная церемония прошла в Москве на базе крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. В ней приняли участие замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, депутаты и спортсмены.

Клятву на верность Отечеству принесли новобранцы из разных российских регионов. Спортрота Севастополя приняла 33 призывника, Самары - 39, Санкт-Петербурга - 42, Балашихи - 46, Ватутинок - 40. Среди новобранцев - 14 мастеров спорта России международного класса, 110 мастеров спорта России, 76 кандидатов в мастера спорта России, чемпионы и призеры Европы, победители международных турниров.

«Вы с сегодняшнего дня становитесь не только настоящими защитниками нашей великой страны, но и прославляете честь и славу великого и прославленного Центрального спортивного клуба армии. ЦСКА по праву называют спортивным щитом нашего Отечества, большинство армейцев - это действующие военнослужащие, офицеры Российской армии, которые ежедневно защищают честь и достоинство страны на спортивных аренах», - сказал Евкуров.

В течение 10 дней новобранцы проходили подготовку в одной из воинских частей Московского военного округа. Занятия были проведены по военно-медицинской и военно-политической подготовке, общевоинским уставам, основам безопасности военной службы. Также отрабатывались упражнения огневой подготовки.

Ранее в Москве прошел первый чемпионат Вооруженных сил РФ по скалолазанию. Состязания проводились в центре скалолазания ЦСКА. Комплекс открыли 6 ноября. Он станет базой для проведения чемпионатов и кубков Вооруженных сил России. Центр разделен на соревновательный зал с трибунами и несколько тренировочных залов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.