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Песков: если жена дает пощечину мужу, это не просто так

Представитель Кремля добавил, что было бы некорректно комментировать семейные дела Макронов.
Владимир Рубанов 2025-05-31 17:39:50
© Фото: L.Urman Keystone Press Agency, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в самолете между французским лидером Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит.

Представитель Кремля отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что жена не дает пощечину мужу просто так.

«Но это не наше дело», - подчеркнул он.

Песков добавил, что было бы некорректно комментировать семейные дела Макронов.

Ранее американское агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам.

На кадрах Макрон находился внутри самолета, когда его жена подняла руку к его лицу. Президент Франции выглядит удивленным, но потом быстро поворачивается, чтобы поприветствовать встречающих.

После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень. Позже французский лидер заявил, что они «просто дурачились».

#Франция #Эмманюэль Макрон #Дмитрий Песков #Брижит Макрон #пощечина
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