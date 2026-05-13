Трамп прибыл в КНР с трехдневным визитом

Завтра председатель КНР Си Цзиньпин примет американского лидера в Доме народных собраний в Пекине.
Ян Брацкий 13-05-2026 15:31
Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным трехдневным визитом. Борт американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду вечером по местному времени. Этот визит стал первой за девять лет поездкой главы Белого дома в КНР, отмечает Центральное телевидение Китая.

В Пекине Трамп пробудет с 13 по 15 мая. На это время запланирован ряд встреч, включая двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее в администрации президента США уточнили, что его поездка ограничится китайской столицей, о визитах в другие города не сообщалось.

Согласно опубликованному ранее расписанию Дональда Трампа, на среду у него ничего не запланировано. Завтра заокеанского гостя примет Си Цзиньпин. Встреча пройдет в Доме народных собраний. После переговоров принимающая сторона организует банкет.

Оставшиеся дни визита пройдут в совместных фотосессиях, чаепитиях и обедах. После чего Трамп направится обратно в Вашингтон. Предыдущий приезд в Поднебесную 47-й президент Соединенных Штатов совершил 8-11 ноября 2017 года, во время своего первого срока. Джо Байден в период президентства КНР не посещал. Незадолго до поездки в Китай Трамп заявил, что намерен заняться ребалансировкой отношений двух стран.

