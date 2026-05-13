Москва пока не получала реакции Вашингтона на испытание «Сармата»

Россия пока не получала официальной реакции Вашингтона на успешное испытание новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все запуски, подобные этому, выполняются с уведомлением других государств, отметили в Кремле. Для этого используется специальная система, работающая в соответствии с международными стандартами.

Президент высоко оценил это большое достижение, которое произошло накануне, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что этот запуск имеет огромное значение для страны и ее безопасности на долгие годы вперед.

Во вторник командующий стратегическими ракетными войсками Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину о благополучном проведении испытательного запуска ракетного комплекса «Сармат». Президент подчеркнул, что характеристики этой ракеты позволяют эффективно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противоракетной обороны.

