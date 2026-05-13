В Германии призвали прислушаться к предложению Путина о переговорах

У Европы только одна стратегия - поставки оружия, но плана сближения позиций нет, пишет Berliner Zeitung.
Владимир Рубанов 13-05-2026 13:24
© Фото: kremlin.ru

Европейским лидерам стоит рассмотреть предложение Владимира Путина и привлечь экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung в статье «Карточный домик украинской политики и немецкой воинственности».

Вот уже четыре года ненадежная конструкция воинственности энергично строится в Берлине и Брюсселе, пишет автор. Оружия становится все больше, но плана переговоров нет. Это попытка укрепить логику войны в Германии и в ЕС, вместо того чтобы стремиться к дипломатии и миру. Игра все больше отрывается от реальности.

Невольно поражаешься тому, как мало внимания уделяется просвещению и разуму, которые указывают путь к дипломатии и укреплению доверия, к разоружению и общей безопасности, говорится в статье. Цена за это - не только бесчисленные погибшие, искалеченные и раненые, но и все более серьезные последствия для ФРГ, которая начинает страдать от высоких счетов за отопление, роста цен на продукты питания, снижения темпов роста и политической нестабильности.

Противники пробных переговоров между Герхардом Шредером и Владимиром Путиным должны объяснить, почему этот канал не может использоваться для диалога по прекращению конфликта, пишет издание. За четыре года европейцы так и не представили серьезного мирного плана. А их основные игроки - лидеры Франции, Великобритании и Германии - до сих пор вообще не разговаривали с российским президентом.

Нельзя сказать, готов ли Герхард Шредер вообще взяться за посредничество после недоверия и обвинений, с которыми он столкнулся, отмечает автор. Но то, как было воспринято предложение Путина, показывает, насколько оторваны от реальности политика и СМИ. Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Он понимает архитектуру европейской политики и знает, что должно быть важнейшим национальным интересом. Это предотвращение эскалации конфликта между НАТО и Россией, общеевропейский порядок безопасности и справедливое сотрудничество, равноправное для обеих сторон.

Ранее Владимир Путин заявил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер - тот, с кем в случае восстановления отношений с Евросоюзом он хотел бы вести переговоры. Однако, по его словам, европейцы могут выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Потом и в Берлине, и в Брюсселе отвергли такой вариант.

#Украина #Германия #евросоюз #конфликт #Владимир Путин #ФРГ #переговоры #Герхард Шредер
