Силуанов назвал фейком утверждения о грядущем повышении налогов

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал фейковыми вбросами слухи о подготовке повышения налогов и заморозки вкладов россиян. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По словам министра, такие меры не обсуждаются.

Силуанов подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. Он считает, что для поддержания экономики нужны другие меры - обеспечение финансовой устойчивости и рост доходов граждан.

Министр отметил, что ведется работа над сбалансированием бюджета, что является ключевым фактором макроэкономической стабильности. Силуанов признал, что задача сложная, но она будет решена.

Глава Минфина обратил внимание на признаки охлаждения экономики. По словам Силуанова, инфляция снижается, а вместе с ней и процентные ставки. Министр заявил, что нужно перейти к устойчивому росту без чрезмерного бюджетного стимулирования, а также создать условия для стабильного финансового сектора и повышения доходов населения.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным сообщил о стабилизации экономической ситуации. После снижения ВВП в первые два месяца наблюдается восстановление его роста.

Уровень инфляции, по данным на 4 мая, составил 5,6%. Министерство прогнозирует дальнейшее снижение и достижение целевого уровня Центрального банка - 4%.