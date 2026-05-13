МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Дагестана утвердил Рамазанова на посту главы правительства

Рамазанов представил подробную программу основных направлений работы будущего кабинета.
Владимир Рубанов 13-05-2026 11:08
© Фото: parlamentrd, Telegram

Депутаты парламента Дагестана утвердили Магомеда Рамазанова в должности премьер-министра региона. Об этом говорится в сообщении Народного собрания республики.

Спикер Заур Аскендеров заявил, что перед новым правительством стоят важные задачи, которые требуют совместных усилий всех ветвей власти. Он отметил, что врио главы республики Федор Щукин выделил ключевые приоритеты для республики.

Магомед Рамазанов представил подробную программу основных направлений работы будущего правительства. Депутаты выразили уверенность, что он с ней справится, используя свои знания и опыт на благо Дагестана.

Ранее во время встречи с представителями Дагестана Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на пост главы региона, а заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова - на должность главы правительства. Высшее должностное лицо республики избирается депутатами Народного собрания Дагестана из списка, представленного президентом страны.

#Дагестан #правительство #Назначение #Магомед Рамазанов #народное собрание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 