Парламент Дагестана утвердил Рамазанова на посту главы правительства

Депутаты парламента Дагестана утвердили Магомеда Рамазанова в должности премьер-министра региона. Об этом говорится в сообщении Народного собрания республики.

Спикер Заур Аскендеров заявил, что перед новым правительством стоят важные задачи, которые требуют совместных усилий всех ветвей власти. Он отметил, что врио главы республики Федор Щукин выделил ключевые приоритеты для республики.

Магомед Рамазанов представил подробную программу основных направлений работы будущего правительства. Депутаты выразили уверенность, что он с ней справится, используя свои знания и опыт на благо Дагестана.

Ранее во время встречи с представителями Дагестана Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на пост главы региона, а заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова - на должность главы правительства. Высшее должностное лицо республики избирается депутатами Народного собрания Дагестана из списка, представленного президентом страны.