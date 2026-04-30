Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана

Кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана предложили представители республики.
Владимир Рубанов 30-04-2026 18:38
Владимир Путин одобрил кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на должность главы республики. Согласно законодательству, высшее должностное лицо Дагестана выбирают депутаты Народного собрания республики из списка кандидатов, предложенного президентом России.

Представители республики на встрече с главой государства предложили на этот пост кандидатуру Щукина. По их словам, главу Верховного суда Дагестана знают по его профессиональной деятельности в Москве. Он пользуется уважением за свою порядочность, последовательность и честность и будет учитывать интересы людей при решении текущих и будущих вопросов. Путин согласился с этим предложением.

Действующий глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Народного собрания республики. Срок его полномочий истекает в сентябре.

Путин подчеркнул значительный вклад Меликова в развитие региона и выразил ему благодарность. Однако, по словам президента, жизнь продолжается и перед республикой стоят новые задачи.

#Дагестан #Сергей Меликов #глава республики #Федор Щукин
