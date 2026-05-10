Ушел из жизни телеведущий Владимир Молчанов

Не стало советского и российского телеведущего, автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова в возрасте 75 лет. Об этом сообщил журналист Юрий Рост.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Потеря велика и невосполнима», - написал он в своем Telegram-канале.

Молчанов работал в Агентстве печати «Новости». Он занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений.

Телеведущий также работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела. Ко всему этому, в последние годы журналист занимался проектами о культуре.

Молчанов одновременно вел программы «До и после полуночи», «Время» и «90 минут». С 1999 года он работал в проектах холдинга ВГТРК.

Российский телеведущий награжден орденом Почета, также он являлся лауреатом премии ТЭФИ. Кроме того, Молчанов являлся лауреатом премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России».