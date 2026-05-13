Трамп прокомментировал новое снятие санкций с российской нефти

Президент США Дональд Трамп оценил возможность повторного снятия санкций с российской нефти. Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.

«Мы будем делать все, что необходимо», - прокомментировал глава Белого дома.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, готов ли он продлить срок изъятия российской нефти из американских санкций с целью смягчения энергетического кризиса. Прямого подтверждения о продлении действия послаблений американский лидер не дал, но и не стал исключать такой вариант.

Как заявил глава Белого дома, стоимость топлива начнет стремительно снижаться после окончания конфликта с Ираном. По его словам, война продлится недолго, пишет Life.ru.

Иран ранее выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. Эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.