Трамп прокомментировал новое снятие санкций с российской нефти

Глава Белого дома заявил, что его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса.
Дарья Ситникова 13-05-2026 00:49
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оценил возможность повторного снятия санкций с российской нефти. Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.

«Мы будем делать все, что необходимо», - прокомментировал глава Белого дома.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, готов ли он продлить срок изъятия российской нефти из американских санкций с целью смягчения энергетического кризиса. Прямого подтверждения о продлении действия послаблений американский лидер не дал, но и не стал исключать такой вариант.

Как заявил глава Белого дома, стоимость топлива начнет стремительно снижаться после окончания конфликта с Ираном. По его словам, война продлится недолго, пишет Life.ru.

Иран ранее выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. Эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.

