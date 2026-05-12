Два истребителя ВВС США F-35A пропали с радаров в районе Оманского залива и Аравийского полуострова. Об этом следует из данных на сайте Flightradar24

Известно, что воздушное судно в районе Аравийского полуострова подало сигнал бедствия под кодом 7700, что означает наличие аварийной ситуации на борту. После подачи сигнала истребитель пропал с радаров.

Маршрут его полета скрыт из общего доступа. Данные о местоположении F-35A остаются неизвестными.

Подобный инцидент произошел с другим истребителем F-35A ВВС США. Тот также подал сигнал бедствия в районе Оманского залива, после чего пропал с радаров в регионе.

Ранее стало известно, что истребитель ВВС США исчез с экранов радаров у берегов Японии после того, как подал сигнал бедствия. До этого он пролетел над сушей на восток южнее Аомори, после чего развернулся на северо-восток.