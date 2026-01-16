Истребитель ВВС США пропал у берегов Японии, подав сигнал бедствия

Истребитель ВВС США исчез с экранов радаров у берегов Японии после того, как подал сигнал бедствия. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные Flightradar24.

«Истребитель модели Lockheed Martin F-35A Lightning II прибыл из северного района Японского моря, пролетел над сушей на восток южнее Аомори, после чего развернулся на северо-восток», - говорится в материале.

Отмечается, что исчезновение воздушного судна произошло в 06.09 мск.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США перехватил самолет в небе над Палм-Бич, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа. Транспорт вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство. По данным командования, ситуацию разрешили спокойно.