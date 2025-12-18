МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: продажа США оружия Тайваню вызовет жесткую реакцию КНР

Китай понимает, что никакие поставки оружия Тайваню не изменят статус острова, однако такой шаг со стороны США вызовет жесткую реакцию, считает специалист.
Игнат Далакян 18-12-2025 13:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Продажа Соединенными Штатами крупной партии оружия Тайваню вызовет достаточно жесткую реакцию Китая и приведет к обострению ситуации. Об этом рассказал «Звезде» президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев.

По его словам, у Китая есть понимание, что никакие поставки оружия не изменят статус Тайваня.

«Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Это признано даже самими Соединенными Штатами. Поэтому сами эти поставки оружия - они, конечно, не изменят юридический статус», - сказал специалист.

Санакоев отметил, что даже если представить себе, что процедура отделения Тайваня начнется, то Народно-освободительная армия Китая найдет все необходимые ресурсы и возможности, чтобы навести жесткий порядок.

«Фактически это является исключительно таким раздражающим фактором, который может быть использован как, может быть, в переговорном процессе. Как это в стиле Трампа: "Мы можем еще передумать и не поставить это, если вы пойдете на уступки в каких-то других вопросах". Зря они так с Китаем, Китай на шантаж в переговорах не идет. С КНР можно договариваться только на взаимовыгодной основе», - сказал эксперт.

Ранее Белый дом одобрил продажу оружия и техники Тайваню на 11 миллиардов долларов. Вашингтон планирует отправить десятки систем HIMARS и сотни ракет ATACMS, десятки гаубиц и противотанковые ракеты Javelin и TOW.

#Китай #сша #обострение #Тайвань #продажа оружия #наш эксклюзив
