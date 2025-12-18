Эксперт: продажа США оружия Тайваню вызовет жесткую реакцию КНР

Продажа Соединенными Штатами крупной партии оружия Тайваню вызовет достаточно жесткую реакцию Китая и приведет к обострению ситуации. Об этом рассказал «Звезде» президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев.

По его словам, у Китая есть понимание, что никакие поставки оружия не изменят статус Тайваня.

«Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Это признано даже самими Соединенными Штатами. Поэтому сами эти поставки оружия - они, конечно, не изменят юридический статус», - сказал специалист.

Санакоев отметил, что даже если представить себе, что процедура отделения Тайваня начнется, то Народно-освободительная армия Китая найдет все необходимые ресурсы и возможности, чтобы навести жесткий порядок.

«Фактически это является исключительно таким раздражающим фактором, который может быть использован как, может быть, в переговорном процессе. Как это в стиле Трампа: "Мы можем еще передумать и не поставить это, если вы пойдете на уступки в каких-то других вопросах". Зря они так с Китаем, Китай на шантаж в переговорах не идет. С КНР можно договариваться только на взаимовыгодной основе», - сказал эксперт.

Ранее Белый дом одобрил продажу оружия и техники Тайваню на 11 миллиардов долларов. Вашингтон планирует отправить десятки систем HIMARS и сотни ракет ATACMS, десятки гаубиц и противотанковые ракеты Javelin и TOW.