Путин на встрече с Решетниковым оценил темпы роста инфляции

Инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6 процента. Об этом в ходе рабочей встречи с министром экономического развития страны Максимом Решетниковым заявил президент Владимир Путин. Встреча прошла в Кремле. Глава Минэкономразвития доложил о состоянии дел в экономике и прогнозах ее развития.

«В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики: инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции?» - уточнил президент.

Решетников ответил утвердительно, добавив, что это самые актуальные данные на сегодняшний день. Такой процент, по его словам, создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.

В ходе встречи Решетников также дал оценку и предоставил отчет главе государства о макроэкономических показателях страны за последние три года. Говорили о росте экономики на 10% и четвертом месте России в мире по паритету покупательной способности.

По оценкам Решетникова, национальная экономика справляется с внешними вызовами и проявляет себя достойно. Ситуация стабилизируется, хотя говорить о восстановлении темпов роста пока рано, констатировал министр.