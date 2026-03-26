Bloomberg: в Индии все чаще отказываются от доллара при покупке нефти из РФ

По данным источников, индийские НПЗ также предпочитают переход на Сингапурские или Гонконгские доллары.
Глеб Владовский 26-03-2026 05:52
© Фото: IMAGO Martin Wagner Globallookpress

Индийские НПЗ все чаще оплачивают российскую нефть валютами, альтернативными доллару. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Транзакции осуществляются путем зачисления индийских рупий на специальные зарубежные банковские счета, принадлежащие российским продавцам, которые затем конвертируются в дирхамы ОАЭ или китайские юани», - говорится в материале.

Отмечается, что НПЗ также предпочитают переход на Сингапурские или Гонконгские доллары. Делается это с целью снизить зависимость от США. Всего с начала конфликта на Ближнем Востоке индийские компании купили у России около 60 млн баррелей нефти.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что Россия может только выиграть от общемирового роста цен.

