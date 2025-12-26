МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хренин заявил, что Запад готовится к войне и это не блеф

Виктор Хренин подчеркнул, что нынешняя обстановка в мире напряженная и склонна к радикализации.
Тимур Шерзад 26-12-2025 14:27
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Global Look Press

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал подготовку стран Запада к войне и подчеркнул, что это не блеф. 

«Действия, которые совершает руководство соседних стран, тоже говорят о том, что - они, кстати, не скрывают этого - они везде говорят: "Мы готовимся к войне". Мы думаем, что это не пустые слова», - подчеркнул Хренин в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он охарактеризовал царящую в мире обстановку как напряженную и склонную к радикализации. При этом власти соседних стран, добавил министр, не желают понимать, что градус военного напряжения необходимо снижать. 

Ранее Хренин отметил, что военное сотрудничество между Российской Федерацией и Белоруссией развивается интенсивно. Он сказал это в завершение заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

