Шесть членов кабмина Британии готовы просить Стармера уйти в отставку

Сам Кир Стармер отказывается оставлять свой пост.
Виктория Бокий 12-05-2026 12:30
© Фото: Martyn Wheatley, i-Images, Globallookpress

Шесть членов кабмина Великобритании намерены попросить премьер-министра страны Кира Стармера уйти в отставку после провала партии лейбористов на местных выборах. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.

«Сегодня утром на заседании кабинета министров шесть министров намерены предложить Киру Стармеру уйти в отставку», - говорится в материале издания.

Уточняется, что это намерены предложить министр внутренних дел страны Шабана Махмуд, министр обороны Джон Хили, министр энергетики Эд Милибэнд, министр культуры Лиза Нанди, глава МИД Иветт Купер и министр здравоохранения Уэс Стритинг. Сам Кир Стармер во время совещания заявил, что хочет остаться на своем посту.

«Как я уже сказал вчера, я беру на себя ответственность за результаты выборов. В Лейбористской партии существует процедура отстранения лидера от должности, но она не была задействована. Страна ждет, что мы продолжим ей управлять. Именно этим я и занимаюсь, и именно это мы должны делать как кабинет министров», - приводит слова британского премьера Sky News.

Накануне 60 однопартийцев Стармера призвали его подать в отставку. Причиной этому стали результаты выборов, где впервые в истории Лейбористская партия потеряла контроль над парламентом Уэльса.

Министры открыто говорят премьер-министру Великобритании, что его «игра окончена». По данным британских СМИ, Кир Стармер утратил доверие своей же партии.

#в стране и мире #Великобритания #отставка #кабинет министров #кир стармер
