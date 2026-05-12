В Великобритании ряд членов правительства в частном порядке заявили премьер-министру Киру Стармеру, что он утратил доверие правящей Лейбористской партии и для него «игра окончена». Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

«Некоторые члены кабинета говорят ему, что игра окончена», - сказано в материале.

По информации телеканала, уже 60 депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку. Известно, что среди тех, кто посоветовал премьеру подать в отставку, возможно, были глава МИД Великобритании Иветт Купер и министр обороны Джон Хили.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Стармер может покинуть пост в ближайшие дни на фоне внутриполитического раскола. Причиной недовольства политиком стало недавнее поражение правящей партии на местных выборах.

По информации газеты Telegraph, токсичность и двуличность премьер-министра Великобритании не позволят ему участвовать в местной избирательной кампании. Кроме того, ряд политиков не хотят видеть Стармера в своих округах.