МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sky News: в Британии министры сообщили Стармеру, что «игра окончена»

Уже 60 депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку.
Дарья Ситникова 12-05-2026 00:30
© Фото: Martyn Wheatley i-Images, Global Look Press

В Великобритании ряд членов правительства в частном порядке заявили премьер-министру Киру Стармеру, что он утратил доверие правящей Лейбористской партии и для него «игра окончена». Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

«Некоторые члены кабинета говорят ему, что игра окончена», - сказано в материале.

По информации телеканала, уже 60 депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку. Известно, что среди тех, кто посоветовал премьеру подать в отставку, возможно, были глава МИД Великобритании Иветт Купер и министр обороны Джон Хили.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Стармер может покинуть пост в ближайшие дни на фоне внутриполитического раскола. Причиной недовольства политиком стало недавнее поражение правящей партии на местных выборах.

По информации газеты Telegraph, токсичность и двуличность премьер-министра Великобритании не позволят ему участвовать в местной избирательной кампании. Кроме того, ряд политиков не хотят видеть Стармера в своих округах.

#Великобритания #отставка #кир стармер #правящая Лейбористская партия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 