США сообщили о прибытии своей атомной подлодки в Гибралтар

Подводная лодка класса Ohio Военно-морских сил США прибыла в порт Гибралтара. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота. Визит демонстрирует «возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО», говорится в сообщении.

В состав Военно-морских сил США входит 14 лодок типа Ohio. Каждая из них может нести до 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися боеголовками. В ВМС подчеркнули, что подлодки класса Ohio являются платформами для запуска баллистических ракет подводного базирования и обеспечивают США «наиболее живучий компонент ядерной триады».

Американские СМИ отмечают, что Пентагон редко раскрывает информацию о местоположении атомных подлодок. Сообщение ВМС США появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что новое предложение Ирана по мирному соглашению неприемлемо.

В апреле Пентагон заявил, что США впервые столкнулись с необходимостью сдерживания двух ядерных держав, равных им по мощи - России и Китая, и должны адаптировать свою политику в области ядерного оружия в соответствии с новыми реалиями. Для укрепления своего потенциала администрация США планирует увеличить инвестиции в разработку крылатых ракет морского базирования с ядерным вооружением.